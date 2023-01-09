Историки пояснили, почему у староверов под запретом слово «спасибо»

Они считают, что вторая часть слова имеет языческие истоки, потому его употреблять нельзя.

Слово "спасибо" выражает признательность кому-либо. Для большинства россиян оно привычно и естественно. Но вот в обиходе староверов «спасибо» отсутствует вовсе. Почему они благодарят друг друга, используя другие слова?

Этимология слова «спасибо» наверняка известна многим. Большинство лингвистов (в том числе и Владимир Даль) считают, что это междометие появилось в результате слияния глагола и существительного: «спаси» и «Бог».

В связи с этим кажется, что последняя буква «г» со временем утратилась. Но есть версия, что у «спасибо» малорусские (украинские) корни. На украинском языке «бог» произносится как «бо», потому и «спасибо» без «г».

Но есть и противники таких версий. Скажем, староверы уверены, что это междометие состоит из 2-х слов: «спаси» и «бо», но вторая часть - не христианский Бог, а языческий. Его так и звали - Бо. Учитывая, что язычество чуждо христианству, староверы исключили «спасибо» из своего лексикона.

Они предпочитают пользоваться другими словами, которые выражают благодарность. В речи старообрядца чаще всего можно встретить выражение «Спаси Христос!». А некоторые староверы говорят просто: «Благодарю!»