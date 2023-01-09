Диетолог рассказала, какие виды продуктов могут вызывать депрессию
К подобному состоянию может привести регулярное употребление кофе и сладостей.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что сладкие продукты и кофе способны спровоцировать депрессию. В этом списке - газировка, выпечка, конфеты, шоколад, мороженое.
"Когда мы едим продукты, в которые добавлен рафинированный сахар, у нас быстро повышается уровень глюкозы в крови, а потом так же быстро падает. Именно такие сахара содействуют перепаду настроения", – пояснила специалист.
Чрезмерное потребление сахара также может вызвать дефицит витаминов группы B, которые нужны для хорошего настроения и поддержания нормальной работы нервной системы. Нехватка таких витаминов приводит к появлению угнетенного состояния.
"Сахар ухудшает те воспалительные процессы, которые у нас есть. Он даже способен привести к новым воспалениям в мозге. Это свидетельствует о том, что излишек сахара напрямую связан с депрессией - через воспалительный процесс. Потому что люди с заболеваниями нервной системы обычно имеют воспалительную реакцию в организме", – уточнила эксперт.
По ее словам, воспаление вызывает нарушение аппетита, хроническую усталость, бессонницу. Это состояния, способствующие возникновению депрессии. Эксперт также добавила: спровоцировать депрессию способны исключительно добавленные сахара. Натуральные такой эффект не дают.
"Простые сахара присутствуют во фруктах, овощах, орехах тоже. Но это растительные сахара, которые идут в комплекте с витаминами, клетчаткой, белками, которые содержатся в этих продуктах. Благодаря им процесс усвоения сахара становится более спокойным и медленным", – подчеркнула Дюваль.
На настроение негативно могут влиять и кофе с энергетиками. Избыточное употребление подобных напитков возбуждает центральную нервную систему и негативно влияет на работу сердца.
"Если употреблять много кофе и энергетиков, это может вызвать нервозность и спровоцировать тревожность, проблемы со сном, дрожание рук", – резюмировала диетолог.
Опубликовано: Светлана Гаврусева