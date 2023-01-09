Путин предложил Госдуме рассмотреть отмену уголовной ответственности за коррупцию

В России могут отменить действие конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предлагает отменить действие конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу.

"Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию", - говорится в сообщении источника.