Эксперты объяснили, убивает ли микроволновка полезные составляющие продуктов
Полезные вещества на самом деле склонны разрушаться при воздействии высоких температур.
Микроволновая печь давно стала незаменимым атрибутом на кухне. Но есть люди, которые считают, что микроволновка уничтожает полезные вещества в продуктах. Так ли это?
Противники микроволновок заявляют, будто они уничтожают "молекулярную структуру" пищи и витамины в овощах и фруктах. Однако эксперты Гарвардской медицинской школы это суждение опровергают. По данным ученых, приготовление еды в СВЧ-печи даже может быть полезнее, нежели на плите или в духовке.
Полезные вещества на самом деле склонны разрушаться при воздействии высоких температур. Однако в микроволновке еда находится не настолько долго, как в сковороде, потому в СВЧ-печи продукты, напротив, - сохраняют больше полезных свойств.
В свою очередь, ученые Университета Колорадо уверены, что при готовке в микроволновке сохраняется больше антиоксидантов в тыкве, стручковой фасоли, перце, горохе, брокколи, шпинате, луке-порее.
И это не все: микроволновка позволяет сохранить больше нерастворимых пищевых волокон в овощах, которые полезны для кишечника.
Опубликовано: Светлана Гаврусева