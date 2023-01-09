Часы и зонты под запретом: какие подарки лучше не дарить китайцам

Многие табу на презенты в культуре Поднебесной появились из-за созвучности названий другим смыслам.

Многие запреты на подарки в Китае связаны непосредственно с названиями предметов.

Часы

Китаец такому подарку не обрадуется. Дело в том, что выражение «дарить часы» (送钟 sòngzhōng) созвучно с выражением «провожать в последний путь» (送终 sòngzhōng). При этом негативные ассоциации вызывают как настенные, так и наручные часы.

Зонт

Такой подарок также неуместен из-за звучания, потому что слово «зонт» (伞 sǎn) звучит так, как и слово «распадаться, расходиться» (散 sǎn).

Обувь

Туфли и ботинки тоже в черном подарочном списке из-за того, что слово «обувь» (鞋 xié) созвучно со «злом» (邪 xié).

Веер

Дарить веер тоже плохая примета для китайцев. Потому, что веер, как правило, используют в жару, а когда он перестает быть нужным - выбрасывают.

Ножи

Слово нож 刀 dāo содержится во фразе (刀两断 yīdāo liǎngduàn), что значит одним ударом разрубить надвое, то есть порвать отношения, потому данный предмет лучше не дарить.