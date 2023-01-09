Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Суэцком канале

Как сообщают Al Arabiya и Reuters, посреди Суэцкого канала, недалеко от египетского города Аль-Кантара, произошла авария с участием сухогруза, плавающего под флагом Маршалловых островов.

Корабль под названием Glory сел на мель, но предварительное обследование показало, что видимых повреждений нет. Интересно, что на борту корабля находится более 65 тысяч тонн украинского зерна, которое должно быть отправлено в Китай.

По словам начальника Суэцкого канала генерал-лейтенанта Усамы Рабие, на месте работают буксиры, пытающиеся вывести балкер с мелководья. Начальник переправы сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию, канал по-прежнему свободен и по нему могут продолжать проходить суда. На месте работают буксиры, пытаясь освободить застрявшее судно.

При этом Рабие добавил, что авария, произошедшая 9 января в Суэцком канале, не будет иметь таких драматических последствий, как самый известный инцидент в этом месте за последние годы, то есть ситуация, связанная с контейнеровозом Ever Given.

В марте 2021 года колосс длинной более 400 метров врезался в берег канала, заблокировав его на шесть дней. Причиной инцидента у города Суэц стал исключительно сильный порыв ветра, развернувший гигантский корабль и не позволивший ему продолжить свой маршрут. Для освобождения корабля нужны были не только буксиры, но и экскаваторы, которые откапывали нос корабля от причала.