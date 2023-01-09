Собчак поддержала Смольянинова после его скандального высказывания

Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак поддержала актера Артура Смольянинова после скандального интервью, но лишь частично.

Журналистка ведущая ТВ и блогер Ксения Собчак в своем Телеграм-канале отчасти согласна с мнением актера Артура Смольянинова.

Звездная блондинка заявила, что она тоже не понимает звезд, которые не выступили против проведения СВО в Донбассе.

Собчак поразило высказывание Смольянинова о том, что он намерен воевать на стороне Украины. Это заявление знаменитости "резануло" слух Ксении.