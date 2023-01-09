Филипоненко: украинские военные массово бегут из Соледара, скрывая это от союзников

Как заявил представитель народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко журналистам телеканала «Россия 24», украинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников.

По словам Филипоненко, в Соледаре отмечается массовое бегство вооруженных сил Украины из городской застройки. Основу обороны ВСУ в данном месте составляла 61-я отдельная механизированная бригада. Согласно поступившим разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.

Как подчеркнул Филипоненко, командование бригады планировало вывести войска максимально скрытно, однако массовое бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в Соледаре. Также представитель народной милиции ЛНР отметил, что в городе оказались брошенными целые подразделения наемников из Польши.