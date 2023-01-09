Власти Таиланда за два дня дважды изменили правила въезда в эту страну

На любимом курорте россиян сначала решили ввести обязательное подтверждение о вакцинации, но потом передумали.

Любимый россиянами курорт мог стать менее доступным. Власти Таиланда заявили, что будут требовать от иностранных путешественников документы вакцинации от коронавируса.

По заявлению Министерства здравоохранения страны, такая норма обусловлена большим потоком из Китая, ослабившим антиковидные ограничения.

Новую меру планировали ввести минимум до конца января. Однако буквально на следующий день власти страны передумали ужесточать правила въезда, сообщает Супер.ру.

Таиланд решил отказаться от требования сертификата о вакцинации для каждого въезжающего.

Министр здравоохранения Таиланда денонсировал новость о вводимых ограничениях, и заявил, что въезд в его страну остается открытым для всех.