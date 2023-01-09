Telegraph: Макрон указал на парадокс Путина, обнаруженный при личной встрече

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе личности Владимира Путина.

9 января информационное агентство The Telegraph опубликовало интервью с французским президентом Эммануэлем Макроном, который утверждает, что осуждает российскую спецоперацию в Украине, начатую по поручению Владимира Путина. Вместе с тем Макрон отметил, что при личной встрече Путин не произвёл на него впечатления неприятного человека.

По мнению Эммануэля Макрона, в этом заключается парадокс Владимира Путина: он может быть вежлив и образован, при этом принимая решения, которые вызывают негативные эмоции у западных лидеров.