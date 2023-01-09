NPD: Киев рассчитывает на ввод польской армии в западную часть Украины

Как сообщает польское издание Niezależny Dziennik Polityczny, украинские власти рассчитывают на то, что Польша введет свои вооруженные силы на запад Украины.

Как говорится в публикации, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что наиболее тяжелые сражения на Украине ожидаются в марте 2023 года, поскольку Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что весной в страну войдут войска Польши, чтобы занять ключевые позиции в западных регионах. В статье подчеркивается, что благодаря этому Киев сможет выделить дополнительные военные силы для других участков фронта.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Польши сообщало, что польские власти намерены убедить своих партнеров по НАТО, прежде всего ФРГ и Францию, в необходимости радикально ослабить Россию и не допустить установления мира на Украине на условиях Кремля.