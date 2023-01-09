Компания L’Oreal презентовала новое современное устройство для ухода за бровями
Новый гаджет от L’Oreal, оснащенный технологией дополнительной реальности, помогает женщинам рисовать красивые брови.
Принтер для бровей поступит в продажу уже в конце 2023 года. Сколько будет стоять новинка, пока неизвестно. Технология подкрашивания бровей представлена под названием Brow Magic.
Устройство очень компактное, оснащено несколькими косметическими насадками.
С помощью приложения можно сканировать лицо. Далее технология дополнительной реальности подбирает самую подходящую форму бровей пользователя, оптимальную толщину, цвет.
Собранные с помощью приложения данные передаются на устройство. Гаджет создан при сотрудничестве с компанией Prinker.
Организация выпускает аппараты для быстрого и кратковременного нанесения татуировок.
Рекламный ролик компании L’Oreal выложен в сеть в общий доступ и позволяет наглядно ознакомиться с принципом работы устройства и особенностями нанесения татуажа бровей.
Как видно из видеопрезентации, для прорисовки красивых бровных дуг сначала нужно отсканировать черты лица.
Потом пользователю остается только поднести приспособление к области выше глаз, и чудо-принтер "напечатает" на лице идеальные брови.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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