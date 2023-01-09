Диетолог пояснила, что такое бронекофе и в каком объеме его можно пить

Бронекофе это кофе, куда добавлено сливочное и кокосовое масло, данный напиток пришел к нам из кетодиеты, базирующейся на повышенном употреблении жиров.

Бронекофе - часть кетогенной диеты. Как пояснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова, данный режим питания предполагает резкое сокращение углеводов в рационе и повышение количества жиров.

«Бронекофе – это кофе, куда добавлено сливочное и кокосовое масло, данный напиток пришел к нам из кетодиеты, то есть - питания с повышенным содержанием жира и почти полным исключением углеводов. Бронекофе с этой точки зрения оптимален, так как масло дает большой объем жиров», – сказала эксперт.

Соблюдая кетодиету, для получения заряда энергии, сохранения чувства сытости можно начинать день с бронекофе, считает диетолог. Однако полноценным завтраком назвать его нельзя.

Многим требуется более калорийный завтрак, так как в первой половине дня организм нуждается в наибольшем числе калорий. Классический завтрак должен быть сбалансированным, и содержать белки, жиры и углеводы, добавила диетолог.

Татьяна Залетова также не советует увлекаться бронекофе людям, имеющим симптомы вегетативного расстройства и гастроэнтерологического заболевания.