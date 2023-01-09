Как сообщает издание World Socialist Web Site, Германия спустя 82 года после окончания Второй мировой войны вновь планирует направить свои танки против России.

В публикации говорится, что Германия развязывает войну с Россией, и это может привести к ядерной катастрофе. Вероятность подобного развития событий обусловлена тем, что Берлин собирается направить на Украину ракетные комплексы Patriot и боевые машины пехоты Marder.

По мнению автора материала, Германия использует российско-украинский конфликт в качестве предлога для атаки на Российскую Федерацию. Немецкие власти стремятся отомстить России за проигрыш в самой крупной войне ХХ века, а также реализовать свои имперские амбиции и овладеть сырьевыми ресурсами России.

Ранее бывший контрразведчик спецслужб Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что Берлин постепенно становится полноценной стороной военного конфликта на Украине. Также он отметил, что отправки тяжелой колесной техники на Украину вовлекут ФРГ в противостояние. Кроме того, Маасен подчеркнул, что на данном историческом этапе Германию нельзя считать демократическим государством.