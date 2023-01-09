WSWS: Германия планирует мощнейший со времен Гитлера удар по России
Как сообщает издание World Socialist Web Site, Германия спустя 82 года после окончания Второй мировой войны вновь планирует направить свои танки против России.
В публикации говорится, что Германия развязывает войну с Россией, и это может привести к ядерной катастрофе. Вероятность подобного развития событий обусловлена тем, что Берлин собирается направить на Украину ракетные комплексы Patriot и боевые машины пехоты Marder.
По мнению автора материала, Германия использует российско-украинский конфликт в качестве предлога для атаки на Российскую Федерацию. Немецкие власти стремятся отомстить России за проигрыш в самой крупной войне ХХ века, а также реализовать свои имперские амбиции и овладеть сырьевыми ресурсами России.
Ранее бывший контрразведчик спецслужб Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что Берлин постепенно становится полноценной стороной военного конфликта на Украине. Также он отметил, что отправки тяжелой колесной техники на Украину вовлекут ФРГ в противостояние. Кроме того, Маасен подчеркнул, что на данном историческом этапе Германию нельзя считать демократическим государством.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Наталья
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