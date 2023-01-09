Песков опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации в России

Дмитрий Песков утверждает, что новой волны частичной мобилизации в РФ ожидать не следует.

9 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, публично заявив, что распространяемые в СМИ слухи о возможности возобновления частичной мобилизации в России в ближайшее время в корне не соответствуют действительности и распространяются недругами Москвы.

Песков подчеркнул, что первоисточником любых проверенных новостей является правительство страны, ввиду чего политик призвал не верить слухам из недостоверных Telegram-каналов.