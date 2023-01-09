Путин внёс в ГД законопроект о выходе России из Конвенции по коррупции

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму проект закона о выходе РФ из Конвенции об уголовной ответственности за коррупционные преступления.

Днём понедельника Владимир Путин лично внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, которым предлагается исключить Россию из Конвенции об уголовном наказании за коррупцию, которая была ратифицирована в Страссбурге в 1999 году.

В документе сказано, что причиной выхода России из данной конвенции является её исключение из Совета Европы и ГРЕКО (Группа государство против коррупции). Ввиду отсутствия российских представителей в данных организациях Москва официально не может принимать участие в профильных голосованиях.