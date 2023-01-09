Путин внёс в ГД законопроект о выходе России из Конвенции по коррупции
Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму проект закона о выходе РФ из Конвенции об уголовной ответственности за коррупционные преступления.
Днём понедельника Владимир Путин лично внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, которым предлагается исключить Россию из Конвенции об уголовном наказании за коррупцию, которая была ратифицирована в Страссбурге в 1999 году.
В документе сказано, что причиной выхода России из данной конвенции является её исключение из Совета Европы и ГРЕКО (Группа государство против коррупции). Ввиду отсутствия российских представителей в данных организациях Москва официально не может принимать участие в профильных голосованиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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