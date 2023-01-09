Патрушев: Россия не воюет с Украиной и не питает ненависти к её народу

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что в настоящий момент Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Лидер Совбеза РФ Николай Патрушев дал интервью журналу "Аргументы и Факты", где публично заявил, что Россия не воюет с Украиной и не испытывает ненависти к тем представителям её народа, которые не поддерживают ультраправую националистическую идеологию, направленную против всего российского.

При этом Патрушев напомнил, что после вхождения Крыма в состав России на территории полуострова сохранился украинский язык в качестве второго государственного.