Патрушев: Россия не воюет с Украиной и не питает ненависти к её народу
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что в настоящий момент Россия и Украина не находятся в состоянии войны.
Лидер Совбеза РФ Николай Патрушев дал интервью журналу "Аргументы и Факты", где публично заявил, что Россия не воюет с Украиной и не испытывает ненависти к тем представителям её народа, которые не поддерживают ультраправую националистическую идеологию, направленную против всего российского.
При этом Патрушев напомнил, что после вхождения Крыма в состав России на территории полуострова сохранился украинский язык в качестве второго государственного.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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