Гурулев: Путин и Суровикин успешно изменили тактику ведения СВО в Украине
Российский политик Андрей Гурулев утверждает, что войска РФ стали действовать успешнее в ходе спецоперации в результате корректировки плана со стороны верховного главнокомадующего.
9 января генерал-лейтенант вооружённых сил России и член комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев сообщил, что решение Владимира Путина и командующего спецоперацией Сергея Суровикина поменять план ведения спецоперации в Украине привело к позитивным изменениям на фронте.
По мнению Гурулева, также положительный вклад в ход СВО внесла частичная мобилизация, которая позволила организовать новые воинские части для успешных наступательных операций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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