Российский политик Андрей Гурулев утверждает, что войска РФ стали действовать успешнее в ходе спецоперации в результате корректировки плана со стороны верховного главнокомадующего.

9 января генерал-лейтенант вооружённых сил России и член комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев сообщил, что решение Владимира Путина и командующего спецоперацией Сергея Суровикина поменять план ведения спецоперации в Украине привело к позитивным изменениям на фронте.

По мнению Гурулева, также положительный вклад в ход СВО внесла частичная мобилизация, которая позволила организовать новые воинские части для успешных наступательных операций.