Тройной урожай картошки: дачники посоветовали виды удобрения, которые его обеспечат

Чтобы добиться хорошего роста культуры, крепкого здоровья и высокой урожайности картофеля, желательно применять комбинированные подкормки.

Хотя на календаре еще январь, опытные дачники задумываются о новом сезоне. И готовятся собрать высокий урожай за счет применения эффективных подкормок. Они уверены, что собрать 2-3 ведра с клубней с каждого куста совсем несложно. Что для этого надо?

Чтобы добиться хорошего роста культуры, крепкого здоровья и высокой урожайности картофеля, желательно применять комбинированные подкормки. Очень полезно осенью при перекопке грунта заделать в грунт органику.

А весной, накануне посадки клубней, внести минеральные либо комбинированные удобрения. Для этого смешать 20 гр. сульфата калия и столько же - аммиачной селитры (на 1 м2 грунта).

Хорошо подходит также смесь органики и минеральных удобрений. Например, можно смешать 200 гр. древесной золы, 6 кг перегноя и 2 ст. ложки нитрофоски. Данный микс заделать в грунт весной перед посадкой картофеля.

Еще один отличный вариант - внесение в грунт эффективной смеси из 8 кг перегноя, 400 гр. доломитовой муки, 30 гр.суперфосфата. Можно дополнительно прибавить к этому миксу еще по 20 гр. сульфата калия и аммиачной селитры.

Подходит и чисто минеральная подкормка. Внести в грунт перед высадкой картофеля (на 1 м2 30 гр.) нитроаммофоски либо 40 гр. нитрофоски.