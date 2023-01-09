А в среду лучше: диетолог подсказала, с какого дня лучше садиться на диету

По мнению эксперта, понедельник на самом деле тяжелый день, а вторник нужен, чтобы отойти от понедельника.

Первый рабочий день недели, как правило, стрессовый, и пищевые ограничения только усугубят ситуацию. А вторник нужен для того, чтобы восстановить силы.

А потом уже можно готовиться и к переменам в рационе. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Нурия Дианова. Эксперт отметила, что она сама все свои программы начинает в середине недели, то есть со среды.

"Понедельник на самом деле тяжёлый день, начало недели. Во вторник люди отходят от понедельника. А вот среда — самый спокойный день и удачный для перемен", - подчеркнула доктор.

Она не сомневается, что не стоит привязываться к началу недели.

"Когда есть понимание, для чего человек это делает, особенно если для этого есть внутренняя мотивация, а не только внешняя. Когда человек понимает, что это даст для его здоровья, для тела. Когда есть такое понимание, он идёт и делает, вне зависимости от того, понедельник ли это, суббота и так далее», - подытожила диетолог.