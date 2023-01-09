Антонов отказался стать участником ток-шоу Соловьева

Известный исполнитель Юрий Антонов заявил, что ему нравятся политические шоу, но сам бы их участником стать он не согласился.

77-летний Юрий Антонов не намерен принимать участие в политических ток-шоу, о чем он заявил в интервью изданию "Московский комсомолец".

Исполнитель сообщил, что смотреть политические программы ему нравится.

Симпатизирует артист и Владимиру Соловьеву, и его ток-шоу, но сам не согласился бы стать героем передачи ведущего.