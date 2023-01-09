Янушевич: объект критической инфраструктуры повреждён в Херсоне

Глава ОВА Херсонской области Ярослав Янушевич рассказал о причинении ущерба местному объекту значимой городской инфраструктуры.

Днём понедельника глава областной военной администрации Херсонщины Ярослав Янушевич публично заявил, что центре Херсона получил повреждения один из критически важных инфраструктурных объектов региона. По данным Янушевича, повреждение объекта произошло в результате российского ракетного удара, нанесённого прошлой ночью.

Также Ярослав Янушевич уведомил, что в результате новой атаки ракетных войск России на херсонском предприятии произошёл пожар и повреждение электрической подстанции.