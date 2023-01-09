Максакова обозвала Гагарину стиральной доской после исполнения певицей композиции Пугачевой на новогоднем концерте

Оперная певица Мария Максакова возмущена до глубины души тем, что певица Полина Гагарина позарилась на святое, исполнив песню Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" на одном из новогодних концертов.

Исполнительница оперы Мария Максакова осудила исполнение Полиной Гагариной композиции Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" в Телеграм-канале "И грянул гром".

Максакова заявила, что с трудом дослушала выступление Гагариной и ее интерпретацию предложила назвать "Любовь, похожая на стон".

Мария сравнила Полину со стиральной доской после ее номера.