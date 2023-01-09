Барака: указ Путина о перемирии в Рождество показал сущность Зеленского
Американский правозащитник Аджаму Барака утверждает, что решение Владимира Путина об установлении рождественского перемирия в Украине обнажило сущность Владимира Зеленского для граждан западных стран.
В понедельник вечером юрит из США Аджаму Барака опубликовал новый пост в одной из соцсетей, где заявил, что Владимир Путин смог продемонстрировать мировой общественности подлинную сущность Владимира Зеленского посредством указа об объявлении режима прекращения огня на Рождество в зоне боевых действий.
Барака напомнил, что Зеленский в одностороннем порядка отказался соблюдать учреждённое Путиным перемирие в Украине, чем показал Западу истинное лицо киевской администрации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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