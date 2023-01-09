Залужный заявил Зеленскому о необходимости вывода войск из Соледара
Главом ВСУ Залужный в своем докладе президенту Зеленскому сообщил о критической ситуации в Соледаре, сообщают украинские паблики в понедельник со ссылкой на источник на Банковой.
Залужный признал, что ВС России удалось занять часть города и они продолжают операцию по его зачистке.
Генштаб ВСУ направил подкрепление в Соледар, чтобы удержать позиции, но Залужный не видит смысла в таких жертвах.
Он посоветовал Зеленскому «не сжигать резервы на оборону Соледара». Главком ВСУ отметил, что лучше отвести войска на вторую линию обороны.
В докладе он признал, что украинские военные понесли значительные потери при этом тыловые части не могут обеспечить снабжение подразделений на передовой из-за того, что город окружен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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