Залужный заявил Зеленскому о необходимости вывода войск из Соледара

Главом ВСУ Залужный в своем докладе президенту Зеленскому сообщил о критической ситуации в Соледаре, сообщают украинские паблики в понедельник со ссылкой на источник на Банковой.

Залужный признал, что ВС России удалось занять часть города и они продолжают операцию по его зачистке.

Генштаб ВСУ направил подкрепление в Соледар, чтобы удержать позиции, но Залужный не видит смысла в таких жертвах.

Он посоветовал Зеленскому «не сжигать резервы на оборону Соледара». Главком ВСУ отметил, что лучше отвести войска на вторую линию обороны.

В докладе он признал, что украинские военные понесли значительные потери при этом тыловые части не могут обеспечить снабжение подразделений на передовой из-за того, что город окружен.