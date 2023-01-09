Кремль ответил на слухи о попытке России заморозить конфликт в Украине
Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о попытке заморозить конфликт в Украине.
Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россия стремиться "заморозить конфликт по корейскому лбразцу" не более, чем "утка", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Никто об этом переговоры не ведет. Это все утка", - сказал он отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Данилов заявил, Россия предлагает Украине "корейский вариант урегулирования конфликта.
"Нам предлагаю провести условную 38 параллель (линия разграничения между Северной и Южной Кореями - прим. Автопарус), которая разделит украинцев на таких и не таких"- поделился мнение ССНБ Украины.
По словам Данилова вопросами заморозки украинского конфликта занимается клава Администрации президента России Дмитрий Козак.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Храмова Оксана
Специальная диета для тех, кто на карантине или дома на удаленной работе
Находясь длительное время дома, легко набрать лишний вес. Особенно это грозит тем, кто соблюдает карантинные меры или привык работать в интернете удаленно. Как сохранить талию, рассказал диетолог Иван Алименко.Подробнее...