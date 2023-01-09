Кремль ответил на слухи о попытке России заморозить конфликт в Украине

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о попытке заморозить конфликт в Украине.

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россия стремиться "заморозить конфликт по корейскому лбразцу" не более, чем "утка", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Никто об этом переговоры не ведет. Это все утка", - сказал он отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Данилов заявил, Россия предлагает Украине "корейский вариант урегулирования конфликта.

"Нам предлагаю провести условную 38 параллель (линия разграничения между Северной и Южной Кореями - прим. Автопарус), которая разделит украинцев на таких и не таких"- поделился мнение ССНБ Украины.

По словам Данилова вопросами заморозки украинского конфликта занимается клава Администрации президента России Дмитрий Козак.