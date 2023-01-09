Удалила ребра: шведская модель ради красоты решилась на беспрецедентный шаг

Пикси Фокс в целом перенесла почти 200 пластических операций и потратила на это около 250 тысяч долларов.

Фотомодель Пикси Фокс ради аристократической осиной талии решилась на необычный шаг по удалению ребер.

Как сообщает Супер.ру со ссылкой на Wday.ru, Фокс перенесла почти 200 пластических операций и потратила на это около 250 тысяч долларов.

Модель увеличила грудь и губы, изменила формы ушей и поместила имплантаты в веки.

Но самая необычная операция, которую девушка сделала одной из первых в мире, - удаление трех пар ребер.

После преображения Фокс с удовольствием делает косплеи на любимых персонажей Диснея –– Русалочку и Джессику Рэббит. Полученным результатом всех манипуляций модель довольна и чувствует себя неотразимой.