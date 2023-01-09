Меркачева: экс-заключённые участники СВО помилованы Путиным по гостайне
Владимир Путин предварительно помиловал бывших заключённых перед их отправкой в зону спецоперации.
Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева утверждает, что представители ЧВК "Вагнер", которые попали в зону спецоперации из мест лишения свободы, были предварительно помилованы в соответствии с указом Владимира Путина об их амнистии за службу на пользу России.
По данным Меркачевой, ранее информацию о предварительном помиловании экс-заключённых нельзя было распространять, поскольку она являлась государственной тайной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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