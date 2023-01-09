Меркачева: экс-заключённые участники СВО помилованы Путиным по гостайне

Владимир Путин предварительно помиловал бывших заключённых перед их отправкой в зону спецоперации.

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева утверждает, что представители ЧВК "Вагнер", которые попали в зону спецоперации из мест лишения свободы, были предварительно помилованы в соответствии с указом Владимира Путина об их амнистии за службу на пользу России.

По данным Меркачевой, ранее информацию о предварительном помиловании экс-заключённых нельзя было распространять, поскольку она являлась государственной тайной.