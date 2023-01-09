Почему во время коронавируса особенно важен хороший сон
Сомнолог Александра Пучкова рассказала, как сон и правильный режим дня помогают противостоять коронавирусу.
В условиях обычной повседневной жизни сон важен для любого человека. Нужно отдыхать определенное количество часов в день, чтобы набраться сил перед новой рабочей сменой.
Когда человек находится на самоизоляции, хороший сон еще более актуален.
Об этом рассказала сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности Александра Пучоква:
"Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро"
По мнению сомнолога, сну надо уделять минимум 8 часов в день. Комната для отдыха должна постоянно проветриваться, в ней должно быть темно и тихо.
Если пока не нужно ходить на работу, совсем не обязательно резко менять свой режим сна и бодрствования, сбивать привычные биоритмы.
Частенько длительное пребывание дома приучает человека поздно ложиться и поздно вставать: например сидеть у компьютера до 4 утра и просыпаться около двух дня.
Если привычный график "сползает" к такому режиму, то случается "рассинхронизация внутренних часов".
"Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие – по-другому"
Нарушения режима плохо сказываются на здоровье и подрывают иммунитет именно тогда, когда он более всего необходим для борьбы с вирусной инфекцией.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
-
Храмова Оксана
Специальная диета для тех, кто на карантине или дома на удаленной работе
Находясь длительное время дома, легко набрать лишний вес. Особенно это грозит тем, кто соблюдает карантинные меры или привык работать в интернете удаленно. Как сохранить талию, рассказал диетолог Иван Алименко.Подробнее...