Почему во время коронавируса особенно важен хороший сон

Сомнолог Александра Пучкова рассказала, как сон и правильный режим дня помогают противостоять коронавирусу.

В условиях обычной повседневной жизни сон важен для любого человека. Нужно отдыхать определенное количество часов в день, чтобы набраться сил перед новой рабочей сменой.

Когда человек находится на самоизоляции, хороший сон еще более актуален.

Об этом рассказала сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности Александра Пучоква:

"Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро"

По мнению сомнолога, сну надо уделять минимум 8 часов в день. Комната для отдыха должна постоянно проветриваться, в ней должно быть темно и тихо.

Если пока не нужно ходить на работу, совсем не обязательно резко менять свой режим сна и бодрствования, сбивать привычные биоритмы.

Частенько длительное пребывание дома приучает человека поздно ложиться и поздно вставать: например сидеть у компьютера до 4 утра и просыпаться около двух дня.

Если привычный график "сползает" к такому режиму, то случается "рассинхронизация внутренних часов".

"Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие – по-другому"

Нарушения режима плохо сказываются на здоровье и подрывают иммунитет именно тогда, когда он более всего необходим для борьбы с вирусной инфекцией.