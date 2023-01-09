Командир спецназа «Ахмат» оценил возможность взятия под контроль Бахмута

Апты Алаудинов оценил вероятность взятия под контроль Бахмута и Соледара подразделениями российской армии.

В самое ближайшее время Артемовск (укр. название - Бахмут) и Соледар могут оказаться под контролем российской армии, заявил в эфире первого телеканала Апты Алаудинов, командир спецподразделения "Ахмат".

"Я полагаю, что в ближайшие дни мы услышим о взятии под контроль и Соледара и Артемовска. ЧВК "Вагнера" смогла добиться там хороших результатов. Населенные пункты чрезвычайно важны для украинской логистики", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледарское направление самым болезненным и горячим участком для ВСУ.