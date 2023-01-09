Командир спецназа «Ахмат» оценил возможность взятия под контроль Бахмута
Апты Алаудинов оценил вероятность взятия под контроль Бахмута и Соледара подразделениями российской армии.
В самое ближайшее время Артемовск (укр. название - Бахмут) и Соледар могут оказаться под контролем российской армии, заявил в эфире первого телеканала Апты Алаудинов, командир спецподразделения "Ахмат".
"Я полагаю, что в ближайшие дни мы услышим о взятии под контроль и Соледара и Артемовска. ЧВК "Вагнера" смогла добиться там хороших результатов. Населенные пункты чрезвычайно важны для украинской логистики", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледарское направление самым болезненным и горячим участком для ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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