Специальная диета для тех, кто на карантине или дома на удаленной работе
Находясь длительное время дома, легко набрать лишний вес. Особенно это грозит тем, кто соблюдает карантинные меры или привык работать в интернете удаленно. Как сохранить талию, рассказал диетолог Иван Алименко.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Иван Алименко дал ценные советы тем, кто боится поправиться в условиях карантина или при удаленной работе дома.
Сохранить стройность, находясь рядом с холодильником, очень непросто. Для этого нужна как минимум хорошая сила воли.
Иван Алименко:
"Если вы не на карантинном режиме, лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченные порции, не закупать излишки, особенно это касается любимых продуктов. Люди, которые хранят дома "продукты-провокации", в среднем весят на 9 кг больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться"
Помимо этого, врач советует вести пищевой дневник с подсчетом суточных калорий. Желательно не превышать норму 2000 калорий в сутки.
Питаться надо каждые три часа, чтобы не успеть сильно проголодаться, тогда и порции будут поменьше.
При длительном нахождении дома очень важны регулярные физкультминутки и достаточный питьевой режим. От перекусов лучше отказаться совсем.
Предпочтение отдать полноценным приемам пищи.
"Орехи, яблоки, фрукты – это причина набора веса, они калорийные и не дают стойкого чувства насыщения. Такую "контрабанду" надо убрать с глаз долой и из сердца вон. Если мы не пьем достаточно жидкости, начинаем переедать. Поэтому условно полезным перекусом может быть кофе с обезжиренным молоком и современным заменителем сахара, если вы любите сладкое"
Очень важно не только сохранить хорошую форму, но и поддерживать настроение на позитиве.
Для этого лучше всего совмещать полезное с приятным: танцы, разминки, зарядка под музыку или под видеоклипы с телевизора.
Опубликовано: Храмова Оксана