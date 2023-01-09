Bloomberg: Кувейт пятикратно увеличит поставки дизельного топлива в ЕС
Издание Bloomberg сообщило о намерениях властей Кувейта существенно нарастить экспорт дизельного топлива в Европу.
Американская газета Bloomberg уведомляет, что в течение 2023 года правительство Кувейта планирует увеличить поставки дизельного топлива в европейские страны до 2,5 миллионов тонн, поставляя государствам Евросоюза около пятидесяти тысяч баррелей горючего за одни сутки.
Также в Bloomberg отметили, что кувейтские власти хотят нарастить отправку собственного авиационного топлива в Европу, увеличив её интенсивность до пяти миллионов тонн в год. Характерно, что данные директивы Кувейта происходят на фоне решения стран G7 и других государств установить потолок цен на российскую нефть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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