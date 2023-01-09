Глава Госпогранслужбы Украины прокомментировал скандал вокруг пресс-офицерши
Глава Госпогранслужбы Украины сообщил, что в отношении скандальной Иванны Плантовской будут приняты меры.
В отношении скандального офицера пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Иванны Планковской будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, заявил врио главы ведомства бригадный генерал Вячаслав Демченко.
"Я не имею право давать оценку личной жизни военнослужащих ГПСУ. Это дело каждого. Однако могу ответить, что в отношении нашей военнослужащей из Одессы, вокруг которой разворачивается скандал, будут приняты меры в соответствии с законодательством. Обидно, что во время войны, когда украинские пограничники погибают с оружием в руках, есть военнослужащие, которые хвастаются роскошной жизнью", - сказал он.
Ранее пользователи сети обратили внимание на публикации пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванны Плантовской.
В то время пока в Украине идет война, она выкладывает фотографии раскошной личной жизни. Многие фотографии сделаны за границей, в частности во Франции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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