Польша формирует новую дивизию в непосредственной близости от границы с Беларусью

В понедельник, 9 января глава Министерства национальной обороны в Белостоке утвердил концепцию формирования еще одной, 5-й дивизии Войска Польского, сообщает агентство РАР.

Пл информации источника, она будет действовать преимущественно в Подляском воеводстве – в том числе в Ломже, Граеве, Кольно или Семятыче.

"Мы формируем новые воинские части - часто в местах, где эти части были расформированы в предыдущие годы. 2011 год был особенно плохим для Войска Польского, когда многие подразделения на востоке нашей страны были свернуты и расформированы", - сказал Мариуш Блащак.

Министр добавил, что с 2015 года Вооруженные силы Польши последовательно укрепляются и напомнил, что формируемая дивизия станет пятой в польских сухопутных войсках.

Отметим, что создаваемая дивизия формируется в непосредственной близости от границы с Беларусью.