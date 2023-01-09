Польша формирует новую дивизию в непосредственной близости от границы с Беларусью
В понедельник, 9 января глава Министерства национальной обороны в Белостоке утвердил концепцию формирования еще одной, 5-й дивизии Войска Польского, сообщает агентство РАР.
Пл информации источника, она будет действовать преимущественно в Подляском воеводстве – в том числе в Ломже, Граеве, Кольно или Семятыче.
"Мы формируем новые воинские части - часто в местах, где эти части были расформированы в предыдущие годы. 2011 год был особенно плохим для Войска Польского, когда многие подразделения на востоке нашей страны были свернуты и расформированы", - сказал Мариуш Блащак.
Министр добавил, что с 2015 года Вооруженные силы Польши последовательно укрепляются и напомнил, что формируемая дивизия станет пятой в польских сухопутных войсках.
Отметим, что создаваемая дивизия формируется в непосредственной близости от границы с Беларусью.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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