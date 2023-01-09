Sky News: МО Великобритании прорабатывает вопрос передачи Украине танков Challenger 2

В оборонном ведомстве Великобритании впервые начали прорабатывать вопрос передачи Украине танков Challenger 2.

Министерство обороны Великобритании прорабатывает вопрос передачи Украине основных боевых танков Challenger 2, сообщает Sky News со ссылкой на свои информирование источники.

"Переговоры продолжаются уже несколько недель о поставке Украине основных боевых танков британской армии Challenger 2", - говорится в публикации.

Источник телеканала говорит о передачи не менее десяти танков Challenger 2 в рамках британской помощи Украине.