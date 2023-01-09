Без усов и бороды: эксперты объяснили, почему у коренных жителей Америки нет растительности на лице

Индейцы являются потомками жителей Сибири, которые перебрались из Камчатки на Аляску, а затем добравшиеся до южных районов континента.

Коренные жители Южной и Северной Америки имеют много общего с монголоидной расой. С азиатами их объединяют смуглая кожа, а также строение тела и черты лица. Однако глаза у индейцев шире.

Это потомки жителей Сибири, которые перебрались из Камчатки на Аляску, а затем расселившиеся южнее. 23 тысячи лет назад, как известно, на месте Берингова пролива находился сухопутный коридор. Миграция длилась несколько тысяч лет. А 11 тысяч лет назад Берингов перешеек был затоплен окончательно.

Коренные американцы и некоторые из народов Северной Азии практически не имеют растительности на лице. Почему так?

Ученые полагают, что ответ кроется в особенностях среды обитания. Генетически борода закреплялись у тех народов, которые жили там, где климат требовал некой защиты для лица: при влажном морском ветре, снежной пргу и так далее.

А индейцы оказались в основном в районах с низким количеством осадков, где дуют сильные, но сухие ветра. В прериях борода и усы не были нужны. Азиатские гены и без этого определяли скудость растительности, а под влиянием условий обитания данный признак у индейцев закрепился.

А раз борода и усы практически не росли, то и бритье у индейцев не прижилось. Отдельные волоски мужчины выщипывали. В некоторых американских этносах для этого использовали створки ракушки.

А вот в противовес отсутствию бороды и волос прическам индейцы придавали большое значение. Одни индейцы почти все волосы на голове убирали, оставляя несколько прядей. Другие - заплетали косы. Многие мужчины носили длинные волосы распущенными. Украшали прически бусами, головными уборами, перьями.