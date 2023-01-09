Табу на душ и барбекю: какие запреты действуют на дачах в Германии

Как правило, немецкие загородные домики с небольшими земельными участками находятся в черте городов или близко от мегаполисов.

Дачи – это не только традиция России. Жители Германии тоже любят загородную жизнь. Правда, немецкие дачи очень отличаются от российских. Прежде всего — строгими запретами и правилами.

Что можно и что нельзя делать в загородных домиках Германии и почему?

У абсолютного большинства людей в Германии дачи обычно находятся в городе либо на недалекой окраине. Это совсем небольшие участки. Как правило, это 4 сотки с небольшим одноэтажным домиком в 20-30 м².

Примечательно, что немцы дачи не покупают, а арендуют. Большинство участков там принадлежит садоводческим товариществам, которые их и сдают. Аренда обходится в 400-500 евро в год, и желающих снять дачу больше, чем их самих.

Строгие правила вводятся садоводческими товариществами. На машине к домику подъехать нельзя, потому ее оставляют на внешней стоянке.

Перестраивать дом либо возводить новые сооружения тоже нельзя. Дача в аренде, потому в том же виде должна и оставаться. Однако можно вырыть подвал в 1 м², поставить качели, разборный бассейн и детскую игровую зону. Но и это должно быть согласовано с товариществом.

О банях, печах, каминах речи даже не идет. Часто запрещено и барбекю. Под грядки разрешается выделить треть земли, под газон столько же. Урожай можно использовать лишь для собственного употребления. Торговать им нельзя.

Руководство товарищества устанавливает также норматив на высоту травы и деревьев. Газон нужно регулярно косить, а деревья — подрезать. Обычно допускается его высота не более 4-х метров. Хвойные обычно запрещены. Домашнее животное можно привести. Но разводить кур или другую птицу - нельзя.

На участке нельзя включать музыку на громкость или телевизор, спортивные трансляции. Есть ограничения по времени и на работу в огороде - трудиться можно с утра до полудня, а потом с 15 до 18 часов.

Можно и переночевать в домиках, и даже позвать гостей, но только в сезон отпусков (с мая по октябрь, а то и с июня по август), и соблюдать режим, не шуметь.

Газ на дачах можно использовать в баллонах, воду предписано экономить: на водопроводе стоят счётчики. Запрещено ставить душ и смывной туалет - то есть всё, что связано с избыточным потреблением. В большинстве случаев там стоят кабинки с биотуалетами.