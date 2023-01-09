В Брянской области ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
2023-01-09 18:30
УФСБ по Брянской области сообщило о задержании гражданина России по подозрению в государственной измене.
9 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Брянской области, сообщило о задержании россиянина, пытавшегося выехать на территорию Украины, чтобы примкнуть к украинским бойцам.
Отмечается, что задержанный в течение 2022 года неоднократно пытался выехать через Беларусь на Украину для участия в боевых действиях в зоне спецоперации на стороне Вооружённых сил Украины.
В настоящее время россиянин находится под стражей, ему предъявлены обвинения по статье о государственной измене.
Опубликовано: Диана Мудреченко