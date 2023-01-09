Украинский экономист Олег Соскин утверждает, что политическая карьера Владимира Зеленского может завершиться в случае, если американский Конгресс начнёт расследование в отношении поставок оружия Украине.

9 января учёный-экономист Олег Соскин публично заявил, что после назначения республиканца Кевина Маккарти спикером Палаты Представителей в Конгрессе Соединённых Штатов данный орган может инициировать расследование, связанное с поставками вооружений Киеву со стороны Вашингтона.

По мнению Соскина, Зеленский может помогать Джо Байдену в отмывании средств, возвращая их часть назад в США сыну американского президента Хантеру.

Олег Соскин уверен, что в случае, если факт коррупции со стороны Владимира Зеленского и Байдена будет подтверждён, то нынешняя администрация Киева уйдёт в отставку.