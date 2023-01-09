Победительницу «Мисс Вселенная-2021» захейтили за лишний вес

22-летняя индианка Харнааз Сандху призналась, что травля ее довела до депрессии, и она была вынуждена обращаться за помощью к специалистам.

22-летняя победительница конкурса «Мисс Вселенная-2021» из Индии Харнааз Сандху пожаловалась на травлю в соцсетях из-за лишнего веса, сообщает МК.

Сандху не скрывает, что перед конкурсом она активно сбрасывала вес, сидела на жесткой диете и активно тренировалась. При росте в 175 см модель сумела удержать вес в 50 килограммов.

«Я была сосредоточена на достижении цели и не очень думала о здоровье. Но после победы у меня было время, чтобы просто расслабиться. Я забросила упражнения и наслаждалась временем с родными. Отметка на весах тогда впервые перевалила за 60 кг, но новый вес меня вполне устраивал: я выросла над собой. Но люди вокруг к этому были не готовы, надо мной стали страшно издеваться», – рассказала девушка.

«Мисс Вселенная» также призналась, что травля ее довела до депрессии, и она была вынуждена обращаться за помощью к специалистам. Во время консультаций выяснилось, что Сандху страдает целиакией – это заболевание, связанное с непереносимостью глютена.

«Никто не знает про мою болезнь. Про то, что я не могу употреблять не только пшеничную муку, но и многое другое. При этом меня постоянно травят за вес. Сейчас – слишком толстая, а раньше – слишком худая», – подытожила красавица

Как уточняет издание, в конкурсе «Мисс Россия-2022», который состояится в скором времени в США, примет участие россиянка Анна Линникова.