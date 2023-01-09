Научрук «Алмаз-Антея» и создатель ракет «Калибр» Камнев умер в 85 лет

9 января российский военный учёный Павел Камнев скончался на восемьдесят шестом году жизни.

В понедельник вечером российское предприятие "Алмаз-Антей" опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором сообщило, что ведущий научный руководитель ведомства Павел Камнев умер сегодня в возрасте 85 лет.

Известно, что Камнев являлся разработчиком российских крылатых ракет "Калибр", которые доказали свою эффективность в ходе спецоперации на территории Украины. Снаряды "Калибр", пуск которых традиционно осуществляется с подводных лодок и военных кораблей флота России, также могут быть переданы воздушным носителям.