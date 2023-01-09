Песков: солдаты срочной службы РФ могут участвовать в спецоперации

Дмитрий Песков утверждает, что российские солдаты срочной службы могут принимать участие в СВО на Украине.

9 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание российского журналиста Владимира Соловьёва, который призвал дать возможность российским срочникам участвовать в спецоперации на территории Украины на добровольной основе.

По данным Пескова, представитель срочной службы вооружённых сил России уже сейчас обладают возможностью принимать участие в специальной военной операции. Дмитрий Песков утверждает, что для отправки в зону СВО срочники обязаны подписать соответствующий контракт.