«Адмирал Горшков» вызвал ажиотаж у разведслужб НАТО, теперь он на пути в Средиземное море

Морской патрульный самолет P3-Orion из состава 333-й эскадрильи ВМС Норвегии отследил маршрут российского корабля, идущего в нейтральных водах еще 6 января.

Российский фрегат «Адмирал Горшков», принятый на вооружение в 2018 году идет в Средиземное море на встречу с группировкой российских ВМС, утверждают западные аналитики.

После торжественной отправки с приказом главнокомандующего Владимира Путина в прямом эфире и его комментарием о том, что на борту фрегата впервые ракетные уникальные комплексы морского базирования «Циркон», руководство НАТО не спускает с корабля глаз.

Ракета «Циркон», официально принятая на вооружение 4 января, является так называемой «гиперзвуковой» ракетой, поскольку ее скорость в пять раз превышает скорость звука - в данном случае она достигает 9 Маха, или почти 11 000 км/ч. Кроме того, этот сверхманевренный боеприпас описывает сложную траекторию, в отличие от обычных баллистических ракет.