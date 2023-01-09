Несколько удобных способов хранения для бъющихся елочных игрушек

Встреча Нового года состоялась, Рождество тоже позади, остался только Старый новый год. Но многие уже убирают елки и решают, куда сложить игрушки.

Место для хранения надо выбрать такое, чтобы и удобно было, и компактно, и безопасно (если игрушки из стекла).

Украшения редко обновляются, обычно из года в год достается один и тот же готовый новогодний комплект, купленный много лет назад. Упаковка, естественно, давно потерялась или выброшена.

Для хранения таких "бездомных" игрушек есть несколько хороших вариантов.

Например, в обычной коробке, можно из-под обуви. Внутри игрушки нужно переложить мишурой, бумагой, чтобы они не разбились.

Еще неплохо уложить елочные шары в коробку из-под яиц. Они занимают мало места, если стеклянные, то точно не разобьются.

Другой способ - использовать для хранения пластиковые стаканчики. Их надо выставить в рядок прямо в коробку. Компактно, удобно, эстетично, аккуратно.

Игрушки не бьются, не трутся друг о друга, сохраняются до следующего Нового года в лучшем виде. Можно использовать и бумажные стаканчики.

Хранить гирлянды и мишуру можно с помощью втулок от туалетной бумаги или от бумажных полотенец. Надо просто намотать на них украшения, так они не растеряются и не спутаются.

Еще один необычный, но интересный и удобный способ - хранение гирлянд с помощью обычных плечиков для одежды. Гирлянды плотно наматываются вокруг вешалки, кончик закрепляется.

Потом это все можно повесить в шкаф, не потеряется и места много не займет.