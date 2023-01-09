Еще одна смерть от "ватрушки": в Петербурге умерла женщина после семейного катания с горки

Веселое семейное развлечение в Выборгском районе Ленобласти закончилось трагедией. Женщина попала в больницу, но спасти ее врачи не смогли.

Беда случилась на Рождество. 7 января 42-летняя женщина каталась с ребенком и мужем на необорудованной горке под Рощино на заброшенной базе отдыха Ленинградской области.

После неудачного съезда она ударилась головой об дерево.

Мужчина вызвал бригаду "Скорой помощи". Пострадавшую забрали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму в сестрорецкую 40-ю больницу.

Смерть наступила в реанимации через час после происшествия.

На данный момент подробности случившегося выясняются следственным комитетом Ленинградской области.

том числе много вопросов может возникнуть к органам местного самоуправления.

Это не первая и не единственная смерть от "ватрушек", в прошлом году опасное развлечение унесло жизни многих людей - и детей, и взрослых.

Кроме того, катающиеся постоянно получают травмы разной степени тяжести. Есть случаи падения в водоемы.

Чаще всего трагедии случаются после удара о деревья, столбы, металлические ограждения при катании.

Тюбинги развивают бешеную скорость и становятся при спуске неуправляемыми. Как правило люди гибнут от черепно-мозговых травм.