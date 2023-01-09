В боях под Соледаром погиб украинский полковник Юрий Юрчик

Многодетный родитель из Пакистана недавно испытал счастье отцовства в 60-й раз

Сардар Джан Мохаммад Хан Хилджи, живущий в Белуджистане, недавно стал отцом в 60-й раз. Его мечта - произвести на свет не менее 100 потомков.

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