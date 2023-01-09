В боях под Соледаром погиб украинский полковник Юрий Юрчик
2023-01-09 22:23
Госпогранслужба Украины сообщила, что в ожесточённых боях под Соледаром погиб украинский полковник Юрий Юрчик.
9 января Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что вчера, 8 января 2023 года, в ходе ожесточённых боёв в направлении города Соледар ДНР погиб полковник Юрий Юрчик.
Отмечается, что украинский пограничник получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Погибший Юрчик руководил обороной подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях в районе Соледара.
Опубликовано: Диана Мудреченко