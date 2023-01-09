Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр утверждает, что боеспособность национальных Вооружённых сил существенно снизилась.

Вечером понедельника замминистра обороны Украины Анна Маляр публично заявила, что ВСУ утратили существенную часть своей боеспособности ввиду обилия новобранцев украинской армии. По данным Маляр, в настоящий момент большая часть вооружённых сил Украины состоит из лиц, ранее представляющих мирное население.

Анна Маляр признаёт, что украинцам, которые ранее не держали оружие в руках, тяжело привыкнуть к военному быту в моральном и физическом планах.