Экс-советник Кучмы Соскин: выявление коррупции в помощи США приведет к краху режима Зеленского
2023-01-09 22:50
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после выявления коррупции в помощи США режим Зеленского ждет крах.
По его мнению, именно поэтому новому спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти поставили условие разобраться с возможной коррупционной составляющей.
Соскин отмечает, что в американской помощи могут быть деньги, которые шли на отмывание, а затем возвращались Байдену и Демократической партии через Хантера Байдена.
Он уточняет, что если коррупционная составляющая будет найдена, режиму Зеленского придет конец.
Опубликовано: Светлана Репина