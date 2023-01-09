Экс-советник Кучмы Соскин: выявление коррупции в помощи США приведет к краху режима Зеленского

APS
2023-01-09 22:50

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после выявления коррупции в помощи США режим Зеленского ждет крах.

По его мнению, именно поэтому новому спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти поставили условие разобраться с возможной коррупционной составляющей.

Соскин отмечает, что в американской помощи могут быть деньги, которые шли на отмывание, а затем возвращались Байдену и Демократической партии через Хантера Байдена. 

Он уточняет, что если коррупционная составляющая будет найдена, режиму Зеленского придет конец.

Опубликовано: Светлана Репина







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