Экс-советник Кучмы Соскин: выявление коррупции в помощи США приведет к краху режима Зеленского

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после выявления коррупции в помощи США режим Зеленского ждет крах.

По его мнению, именно поэтому новому спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти поставили условие разобраться с возможной коррупционной составляющей.

Соскин отмечает, что в американской помощи могут быть деньги, которые шли на отмывание, а затем возвращались Байдену и Демократической партии через Хантера Байдена.

Он уточняет, что если коррупционная составляющая будет найдена, режиму Зеленского придет конец.