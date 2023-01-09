Минфин Украины: страна должна выплатить почти $18 млрд госдолга в 2023 году

Министерство финансов Украины обнародовало актуальную информацию о государственном долге страны.

Вечером понедельника Минфин Украины обнародовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что государственный долг страны в нынешнем году составляет порядка 658,4 миллиардов гривен, что эквивалентно 17,9 миллиардам американских долларов.

При этом на сайте украинского Министерства финансов фигурирует информация о том, что самый большой транш оплаты своего госдолга Киев намеревается осуществить в грядущем мае, уплатив около 2,8 миллиардов долларов.

Характерно, что ранее глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что общий государственный долг страны составляет 103 миллиарда долларов.