Создатель ракет "Калибр" Павел Камнев скончался в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет скончался создатель российской системы вооружения "Калибр" Павел Камнев, сообщает ТАСС.

В официальном сообщении концерна "Алмаз-Антей", где работал Павел Камнев, написано, что конструктор "являлся одним из столпов отечественного ВПК, ученым в области ракетостроения".

Также подчеркивается, что "он активно участвовал в разработке многих ракетных комплексов, руководил научно-техническими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного оружия".

"Калибр" — российский комплекс крылатых ракет большой дальности, разработанный ОКБ "Новатор" (ОАО "Алмаз-Антей"), которым оснащаются современные российские корабли и подводные лодки.

В него также входят противокорабельные крылатые ракеты (3М54), крылатые ракеты, предназначенные для поражения наземных целей (3М14), и противолодочные ракето-торпеды (91Р).